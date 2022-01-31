Корабель зі штучним інтелектом вперше перетне Атлантику

Організація Promare та IBM створили унікальний дослідницький корабель зі штучним інтелектом. Повністю автономне судно перетне Атлантичний океан.
Створений корабель був названий Mayflower Autonomous Ship (MAS).
Очікується, що корабель стартує з Плімута в Великобританії 16 вересня 2020 року і вирушить у Плімут в штаті Массачусетс. Протягом шести місяців подорожі корабель буде збирати дані про стан океану.
Очікується, що корабель стартує з Плімута в Великобританії 16 вересня 2020 року і вирушить у Плімут в штаті Массачусетс. Протягом шести місяців подорожі корабель буде збирати дані про стан океану.
За словами технічного директора IBM в Великобританії Енді Стенфорд-Кларка, роль капітана на судні буде виконувати штучний інтелект, який буде стежити за тим, щоб судно не відхилялося від заданого курсу.
Корабель нового покоління буде працювати в тандемі з вченими та іншими автономними судами, щоб допомогти зрозуміти важливі аспекти, такі як глобальне потепління, мікроклімат, забруднення пластиком і збереження морських ссавців.
Відзначається, що штучний інтелект корабля, названий Captain, був створений розробниками з Promare та IBM. ШІ дасть можливість кораблю відчувати, думати й приймати рішення без капітана та екіпажу на борту. Новий клас морського штучного інтелекту заснований на новітніх передових обчислювальних системах IBM, програмному забезпеченні для автоматизації, технології комп'ютерного зору і програмному забезпеченні Red Hat з відкритим вихідним кодом.
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