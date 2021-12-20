Корабель Crew Dragon з астронавтами повернувся на Землю

Перший приватний політ в космос успішно завершився. Космічний корабель Crew Dragon з астронавтами, Дугласом Херлі і Робертом Бенкенна, повернувся на Землю. Це може покласти початок нової ери космічного туризму.
Посадку транслювало NASA.
Процес розстикування з МКС відбувся 2 серпня в 02:45 за київським часом. Це перше приводнення з людьми на борту за останні 45 років.
Crew Dragon відправився до МКС 30 травня. Для SpaceX це був перший пілотований політ у космос, а для США - перший з 2011 року політ на власному кораблі, а не на російських «Союзах».
Crew Dragon відправився до МКС 30 травня. Для SpaceX це був перший пілотований політ у космос, а для США - перший з 2011 року політ на власному кораблі, а не на російських «Союзах».
- Політ вже увійшов в історію - вперше приватна космічна компанія використовувала власну розробку, щоб доставити людей на орбіту. Крім того, SpaceX здійснила перший за дев'ять років запуск людей на орбіту з території США.
- Crew Dragon вже побував в космосі. У березні минулого року він виконав безпілотний політ на орбіту - на його борту був тільки манекен на ім'я Ріплі, який успішно повернувся на Землю.
- На борту Crew Dragon NASA відправило в космос двох досвідчених астронавтів - 49-річного Боба Бенкен і 53-річного Дугласа Херлі. Обидва - колишні військові пілоти-випробувачі. Херлі - морський піхотинець, Бенкен служив в Повітряних силах США. У NASA обидва з 2000 року.
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