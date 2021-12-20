Конгрес українців Канади: Канада проводить Тиждень поінформованості про жертв Голодомору (ВІДЕО)

17:55 23 листопад Київ, Україна

У Канаді оголошено Тиждень поінформованості про Голодомор в Україні 1932-1933 років.



Конгрес українців Канади Конгрес українців Канади оголосив про початок Національного тижня поінформованості про Голодомор. Відповідні заходи будуть проводитись по всій країні. Зокрема, у Вінніпезі пройде освітня лекція, в Оттаві проведуть літургію за жертвами Голодомору, у центрі Гамільтона буде піднятий чорний прапор. У Торонто відбудеться жалобний мітинг, а у Галіфаксі та Лондоні – церемонії вшанування в громаді.

Національний комітет з поінформованості про Голодомор Конгресу українців Канади розпочав проведення Національного тижня поінформованості про Голодомор, який проходитиме з 22 по 28 листопада та присвячений 88-м роковинам Голодомору, геноциду радянського комуністичного режиму проти українського народу.



«Ми глибоко вдячні прем'єр-міністру Канади, лідеру офіційної опозиції, лідеру Квебекського блоку та Нової демократичної партії за участь в цьому році у Національному тижні поінформованості про Голодомор», – прокоментувала Ірина Міцак, голова Національного комітету Конгресу з питань обізнаності про Голодомор.

У Торонто панахида вшанування пам'яті жертв Голодомору відбудеться в суботу, 27 листопада, о 15:00 біля Меморіалу жертвам Голодомору.

Конгрес українців Канади закликають усіх охочих приєднатися до хвилини мовчання у суботу, 27 листопада, о 19:32 та запалити у своєму будинку свічку на згадку про жертв Голодомору.

Довідка. У 2008 році Канада стала першою країною, яка офіційно визнала Голодомор актом геноциду українського народу. В Едмонтоні в 1983 році було збудовано перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору.