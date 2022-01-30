Концерт групи "Кіно" в оригінальному складі

18:19 15 вересень Київ, Україна

У київському Палаці спорту пройде концерт легендарної групи "Кіно", через 30 років після розпаду. Виступ анонсовано на 13 березня 2021 року.



Група обіцяє найбільш повноцінне відтворення оригінального звучання з оригінальним складом, унікальне шоу з відеорядом, раритетними аудіо і невиданим матеріалом. На ньому прозвучить оцифрований голос Віктора Цоя.



Один з творців і продюсерів шоу - Олександр Цой, син Віктора.



Виступати будуть два басисти групи різних років - Олександр Титов і Ігор Тихомиров, - і гітарист Юрій Каспарян. Співати буде сам Віктор Цой - в основі програми голос музиканта, який оцифрували з оригінальних записів.



Вартість квитків від 500 до 4 тисяч гривень.