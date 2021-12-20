Кому в Україні не платитимуть пенсію

08:00 15 липень Київ, Україна

В Україні з 2021 року буде рости вимоги до необхідної кількості пенсійного стажу. Щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати повних 28 років стажу. А в 2022 році - 29 років стажу.

Зокрема, в наступному році жінкам піднімуть пенсійний вік з 59,5 до 60 років.

Сьогодні піти на заслужений відпочинок в 60 років можна тільки при наявності стажу в 27 років. У 63 роки можуть вийти на пенсію люди, у яких є повних 17 років стажу. Якщо ж стаж до 17 років, то на відпочинок можна буде піти в 65 років.

Згідно зі статтею 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж: якщо громадянин при виході на пенсію має такий стаж, він може отримати надбавку до пенсії.

Для чоловіків (35 років), для жінок (понад 30 років) пенсія за віком збільшується на 1%.

Хто зможе вийти на пенсію в 60 років:

в 2019-м - від 26 років стажу;

в 2020-м - від 27 років стажу;

в 2021-м - від 28 років стажу;

у 2022-му - від 29 років стажу;

в 2023-м - від 30 років стажу;

в 2024-м - від 31 років стажу;

в 2025-м - від 32 років стажу;

в 2026-м - від 33 років стажу;

в 2027-м - від 34 років стажу;

в 2028-му - 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 63 роки:

в 2019-м - від 16 до 26 років стажу;

в 2020-м - від 17 до 27 років стажу;

в 2021-м - від 18 до 28 років стажу;

у 2022-му - від 19 до 29 років стажу;

в 2023-м - від 20 до 30 років стажу;

в 2024-м - від 21 до 31 року стажу;

в 2025-м - від 22 до 32 років стажу;

в 2026-м - від 23 до 33 років стажу;

в 2027-м - від 24 до 34 років стажу;

в 2028-м - від 25 до 35 років стажу.

Хто вийде на пенсію в 65 років:

в 2019-му - до 16 стажу;

в 2020-му - до 17 років стажу;

в 2021-му - до 18 років стажу;

у 2022-му - до 19 років стажу;

в 2023-му - до 20 років стажу;

в 2024-му - до 21 року стажу;

в 2025-му - до 22 років стажу;

в 2026-му - до 23 років стажу;

в 2027-му - до 24 років стажу;

в 2028-му - до 25 років стажу.