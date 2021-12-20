Кому дозволено в'їзд в Угорщину з 15 липня

18:21 14 липень Київ, Україна

Угорщина озвучила умови в'їзду на її територію з 15 липня.

Цю інформацію повідомили в прес-службі посольства України в Угорщині.



Відзначається, що в'їзд до сусідньої країни можна буде здійснити лише з дозволу поліції.



Хто має право на в'їзд в Угорщину?

члени сім'ї громадян Угорщини;

громадяни, які мають дозвіл на проживання в Угорщині та члени їх сімей;

ті, у кого є дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині (знаходиться в країні можна більш 90 днів);

громадяни, які їдуть в Угорщину з країн із середнім рівнем поширення Covid-19 (країни жовтої зони);

громадяни, які їдуть в Угорщину з країн з низьким рівнем поширення Covid-19 (країни зеленої зони);

в рамках тридцятикілометровій зони на термін до 24 годин.

Якщо ж людина хоче в'їхати в Угорщину з країни червоної зони, для цього він повинен отримати дозвіл угорській поліції і мати вагомі підстави, такі як судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т.д.