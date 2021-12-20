Кому дозволено в'їзд в Угорщину з 15 липня

Угорщина озвучила умови в'їзду на її територію з 15 липня.
Цю інформацію повідомили в прес-службі посольства України в Угорщині.
Відзначається, що в'їзд до сусідньої країни можна буде здійснити лише з дозволу поліції.
Хто має право на в'їзд в Угорщину?
Цю інформацію повідомили в прес-службі посольства України в Угорщині.
Відзначається, що в'їзд до сусідньої країни можна буде здійснити лише з дозволу поліції.
Хто має право на в'їзд в Угорщину?
- члени сім'ї громадян Угорщини;
- громадяни, які мають дозвіл на проживання в Угорщині та члени їх сімей;
- ті, у кого є дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині (знаходиться в країні можна більш 90 днів);
- громадяни, які їдуть в Угорщину з країн із середнім рівнем поширення Covid-19 (країни жовтої зони);
- громадяни, які їдуть в Угорщину з країн з низьким рівнем поширення Covid-19 (країни зеленої зони);
- в рамках тридцятикілометровій зони на термін до 24 годин.
Якщо ж людина хоче в'їхати в Угорщину з країни червоної зони, для цього він повинен отримати дозвіл угорській поліції і мати вагомі підстави, такі як судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон і т.д.
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