Кому підвищать розмір пенсії у разі втрати годувальника: деталі

08:57 13 грудень Київ, Україна

У Міністерстві соціальної політики України затвердили проєкт закону, який передбачає підвищення пенсійних виплат тим, хто втратив годувальника в сім'ї. Відповідний пост відомство опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

Вказується, що таке рішення було ухвалено завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського.



Очікується, що з набуттям новими нормами чинності ті сім'ї, які втратили годувальника, отримуватимуть близько 70% його окладу у вигляді соціальної пенсії.

Нагадаємо, що в Україні з 1 грудня підвищили рівень прожиткового мінімуму.



Він зріс із 2294 грн до 2393 грн. Про це йдеться у законі «Про державний бюджет України» на 2021 рік.