Кому цікавий другий рівень накопичувальної пенсійної системи

06:22 21 грудня Киев, Украина

Проведення другого рівня накопичувальної пенсійної системи цікаве і державі, оскільки виводить з тіні незаконно трудящих громадян, і самим громадянам України - оскільки такий рівень накопичувальної системи забезпечить їм деякі пенсійні гарантії.



Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Паралельно солідарній системі повинна бути обов'язкова накопичувальна система, добровільна. Є у нас 66 недержавних фондів, хто хоче, може туди вкладати гроші, і люди це роблять. Що таке другий рівень? Це коли кожна працююча людина і її роботодавець кладуть на особистий рахунок людини якісь внески. Це стимулює людей більше показувати свої заробітні плати, це детінізація: чим більше на моєму рахунку буде грошей, тим більше там буде прибутковість, накопичуються гроші, які перетворюються в ресурс, який йде в фінансові інструменти і, відповідно, йде прибутковість", - пояснила вона .

За словами Лазебної, "є підрахунки, що за 20-25 років з початку своєї роботи можна накопичити собі на пенсію".

"Тоді коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсії до середньої зарплати. - ред.) може бути 60%. Тобто 60% - це ваша пенсія, частина солідарна, частина накопичувальна. Сьогодні у нас 29%, і буде падати. Тобто людина, йдучи на пенсію, стає бідною. Тому другий рівень потрібен. Чому це добре? Це власність людини, вона буде керувати, контролювати, може переходити в інший фонд і так далі", - сказала глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Кабмін пропонує запустити в 2021 році другий рівень накопичувальної пенсійної системи. Накопичувальна система передбачає, що працюючі українці будуть робити внески на накопичувальні рахунки в розмірі 1% від доходу, а роботодавці - 2% від зарплати співробітників.