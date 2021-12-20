Компанія Ілона Маска чіпірует мозок людини

14:46 21 липень Київ, Україна

Ілон Маск розповів про переваги розробки компанії Neuralink , мова йде про чіпування головного мозку людини. За словами Маска, дана технологія поліпшить життя людей.

На думку Маска, технологія чіпування дозволить контролювати рівень гормонів, людина зможе спокійно зняти тривогу або сконцентруватися на роздумах, а ще чіп дозволить слухати музику, яка буде направлятися прямо в мозок.

"Таким чином, за допомогою чіпа звукові хвилі будуть направлятися безпосередньо в мозок, минаючи вухо і переддверно-улітковий нерв, що відповідає за передачу слухових імпульсів, а також імпульсів, що виходять з вестибулярного відділу внутрішнього вуха", - пояснює Маск

Також він вказав, що пристрій зможе стимулювати вивільнення окситоцину, серотоніну та інших хімічних речовин. Винахідник також розповів про можливості чіпування в медицині. Він заявив, що Neuralink може допомогти контролювати рівень гормонів. Це в свою чергу може підвищити пильність і концентрацію, позбавити від тривоги. Крім того, Маск не виключає, що чіп зможе боротися з залежностями і депресією. Винахідник також розповів про можливості чіпування в медицині. Він заявив, що Neuralink може допомогти контролювати рівень гормонів. Це в свою чергу може підвищити пильність і концентрацію, позбавити від тривоги. Крім того, Маск не виключає, що чіп зможе боротися з залежностями і депресією.



Спочатку технологія може бути використана для допомоги людям із захворюваннями головного мозку, в тому числі з хворобою Паркінсона. Головна ж мета підключення людського мозку до комп'ютера, за словами Маска, - дозволити людям конкурувати з передовим штучним інтелектом.



Підприємець порівняв установку імпланта Neuralink з лазерною операцією на оці.





Випробування нової технології вже почалися на тварин. На людях випробування заплановані на кінець цього року.