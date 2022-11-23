Компанія Ахметова почала виробляти 2500 печей для мешканців та ЗСУ

У рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова
компанія Метінвест спільно з партнерами розпочала виробництво 2500 польових печей, для громадян прифронтових регіонів та українських бійців.
Про це повідомляє пресслужба Метінвесту у середу, 23 листопада.
"Військовослужбовці, а також українці, які живуть у прифронтових містах, отримають 2500 печей, які допоможуть приготувати їжу та обігріти укриття. Їх виробляють компанії Метінвест та ДТЕК власними силами в рамках ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт. Також Метінвест-СМЦ надає метал партнерам, які можуть приєднатися до роботи. На рахунку Метінвест-СМЦ скоро буде понад 100 печей, у кілька разів більше зроблено безпосередньо на підприємствах компаній Метінвест та ДТЕК", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що печі, що виготовляються, невибагливі до місця розташування та палива і здатні швидко обігріти приміщення площею до 50 квадратних метрів.
"А ще печі, виготовлені зі сталі Метінвесту, кращі за серійні аналоги, тому що їх роблять з металу товщиною 3-6 мм, тоді як на побутові "буржуйки" йде двоміліметровий лист", - зазначено в повідомленні.
Крім того, до своїх печей Метінвест надає паливо: військовим та цивільним уже передано близько 10 тонн дров, а також понад 30 тонн вугілля.
"Цієї зими нам доведеться зіткнутися з небаченими випробуваннями. Але я вірю у ЗСУ, а ще - у неймовірну стійкість українців. Група Метінвест з першого дня війни робить все, щоб наша країна вистояла у боротьбі з ворогом. Ми надаємо економічну підтримку, забезпечуємо захисників обладнанням, піклуємося про людей, яких торкнулася війна. Попереду складний період. Однак разом, пліч-о-пліч, ми зможемо пройти цей шлях і перемогти", - заявив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.
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