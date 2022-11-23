Компанія Ахметова почала виробляти 2500 печей для мешканців та ЗСУ

14:04 23 листопада Київ, Україна







Про це повідомляє пресслужба Метінвесту у середу, 23 листопада. У рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова компанія Метінвест спільно з партнерами розпочала виробництво 2500 польових печей, для громадян прифронтових регіонів та українських бійців.Про це повідомляє пресслужба Метінвесту у середу, 23 листопада.

"Військовослужбовці, а також українці, які живуть у прифронтових містах, отримають 2500 печей, які допоможуть приготувати їжу та обігріти укриття. Їх виробляють компанії Метінвест та ДТЕК власними силами в рамках ініціативи Ріната Ахметова Сталевий фронт. Також Метінвест-СМЦ надає метал партнерам, які можуть приєднатися до роботи. На рахунку Метінвест-СМЦ скоро буде понад 100 печей, у кілька разів більше зроблено безпосередньо на підприємствах компаній Метінвест та ДТЕК", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі додали, що печі, що виготовляються, невибагливі до місця розташування та палива і здатні швидко обігріти приміщення площею до 50 квадратних метрів.

"А ще печі, виготовлені зі сталі Метінвесту, кращі за серійні аналоги, тому що їх роблять з металу товщиною 3-6 мм, тоді як на побутові "буржуйки" йде двоміліметровий лист", - зазначено в повідомленні.



Крім того, до своїх печей Метінвест надає паливо: військовим та цивільним уже передано близько 10 тонн дров, а також понад 30 тонн вугілля.