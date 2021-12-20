Компанія Apple вирішила "з'їсти грушу"

16:12 10 серпень Київ, Україна

Найдорожча публічна компанія в світі Apple вимагає скасування реєстрації торгового знака стартапу Prepear, через схожість логотипів.



Додаток Prepear дозволяє користувачам зберігати і систематизувати рецепти, а також створювати власні плани харчування. Логотип компанії - груша з листочком.





Apple подала позов проти компанії Prepear, з аргументацією: «Знаки Apple настільки відомі і легко впізнавані, що схожість зі знаком Prepear затьмарює будь-які відмінності і змушує звичайного споживача повірити, що додаток пов'язано з Apple». Іншими словами, через логотипу Prepear споживачі можуть вирішити, що додаток з рецептами є продуктом Apple. До того ж, як зазначає компанія, у неї вже є кілька додатків і послуг, пов'язаних зі здоров'ям і харчуванням.

Співзасновник Prepear Рассел Монсон вже подав петицію «Врятуйте грушу від Apple!». Він пише, що його компанія не може дозволити собі судовий процес з Apple.