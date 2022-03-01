Компанія Google презентувала смарт-рюкзак

19:13 06 жовтень Київ, Україна

Компанія Google спільно з маркою валіз і сумок Samsonite розробили модель "розумного" рюкзака. Новинка отримала назву Konnect-i і електронну начинку, передає видання Techcrunch.

У лямку рюкзака вшиті сенсорні датчики і пристрій Jacquard Tag, що відповідає за їхню роботу (розробка Google Jacquard). Таке оснащення робить тканину чутливою до дотиків, завдяки чому власники Konnect-i зможуть безконтактно керувати смартфоном - варто лише встановити спеціальний додаток.

Зокрема, можна перемикати аудіотреки, регулювати звук, керувати фронтальною камерою під час зйомки селфі, отримувати сповіщення про вхідні дзвінки або повідомлення за допомогою світлодіодного індикатора, користуватися навігатором.