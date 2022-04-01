Компанія JBL потрапила в скандал через карту України без Криму і Донбасу

12:22 06 липня Київ, Україна

У своєму Instagram-акаунті компанія JBL Ukraine опублікувала сторіз з картою України без анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Так, в ніч на 6 липня на сторінці компанії з'явилася сторіз з картою і питанням «А з якого ти міста?».

Публікація викликала негативну реакцію, користувачі соцмереж вирішили допомогти компанії знайти Крим і Донбас і вже сьогодні JBL вибачилася і пообіцяла позбутися винних.