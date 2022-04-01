Компанія JBL потрапила в скандал через карту України без Криму і Донбасу
12:22 06 липня Київ, Україна
У своєму Instagram-акаунті компанія JBL Ukraine опублікувала сторіз з картою України без анексованого Криму та окупованого Донбасу.
Так, в ніч на 6 липня на сторінці компанії з'явилася сторіз з картою і питанням «А з якого ти міста?».
Публікація викликала негативну реакцію, користувачі соцмереж вирішили допомогти компанії знайти Крим і Донбас і вже сьогодні JBL вибачилася і пообіцяла позбутися винних.
«Ми офіційно вибачаємося перед всіма українцями за помилку, яка сталася вчора о 23-30. Наша позиція незмінна: «Ми вважаємо, що Крим, Луганськ і Донецьк - це територія України». Ми змінимо частину команди, яка привела до помилки, і будемо звертатися до правоохоронних органів з проханням дати правову оцінку вчинку співробітників», - йдеться в повідомленні.
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