Компанія Google негласно вивезла співробітників із Росії

Співробітники Google побоюються, що діяльність компанії в Росії буде заборонена, зокрема через відеохостинг YouTube, який «став серйозним джерелом напруженості у відносинах з урядом» Росії, пише агентство Bloomberg, посилаючись на слова анонімних джерел.
Приводом для заборони в Росії можуть стати, зокрема, дії YouTube минулого тижня. Згідно з внутрішнім документом, YouTube заморозив канал міністерства оборони Росії, заборонивши російським військовим протягом семи днів публікувати записи. Судячи з каналу Міноборони РФ, останній запис в обліковому записі з'явився шість днів тому.
У документі стверджується, що компанія пішла на такий крок після того, як міністерство назвало російське вторгнення в Україну «визвольною місією» у двох відео, які YouTube видалив. Керівництво YouTube повідомило про прийняте рішення.
Після вторгнення Росії в Україну Google почав агресивніше модерувати проросійські ЗМІ, пише Bloomberg. Спочатку YouTube обмежив доступ до RT та інших державних каналів за межами Росії, а Google видалив їх із пошуку. 11 березня YouTube видалив понад тисячу каналів, пов'язаних із вторгненням, які порушили контентну політику сервісу. Керівники YouTube у приватних бесідах припускали, що видалення RT та інших каналів може призвести до заборони сервісу в Росії, розповіло джерело, знайоме з ходом обговорення.
Компанія Google останніми тижнями негласно вивезла частину своїх співробітників з Росії. За словами одного зі співрозмовників агентства, всього в московському офісі Google (єдиному в Росії) працювали 244 особи, і цього місяця компанія допомогла тим, хто був зацікавлений у переїзді. Скільки людей поїхали, не уточнюється. Сам офіс Google у Москві не закрився.
Після початку війни в Україні YouTube оголосив, що повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, а також перестав показувати рекламу. Google призупинив продаж реклами на своїх сервісах у Росії. При цьому компанія зберегла в країні свої основні послуги, такі як пошук і карти, «щоб забезпечити доступ до глобальної інформації».
Минулої п'ятниці, 18 березня, Роскомнагляд зажадав від Google «у максимально короткі терміни» припинити «поширення загроз» на адресу росіян та трансляцію «антиросійських роликів» у ютьюбе. Претензії виникли після публікації рекламних роликів, у яких закликали вивозити з ладу залізничні комунікації Росії та Білорусі. У відомстві заявили, що «дії адміністрації YouTube мають терористичний характер» . У той же день державне російське агентство РІА «Новости» повідомило, що YouTube можуть заблокувати «до кінця наступного тижня», тобто до 27 березня.
Приводом для заборони в Росії можуть стати, зокрема, дії YouTube минулого тижня. Згідно з внутрішнім документом, YouTube заморозив канал міністерства оборони Росії, заборонивши російським військовим протягом семи днів публікувати записи. Судячи з каналу Міноборони РФ, останній запис в обліковому записі з'явився шість днів тому.
У документі стверджується, що компанія пішла на такий крок після того, як міністерство назвало російське вторгнення в Україну «визвольною місією» у двох відео, які YouTube видалив. Керівництво YouTube повідомило про прийняте рішення.
Після вторгнення Росії в Україну Google почав агресивніше модерувати проросійські ЗМІ, пише Bloomberg. Спочатку YouTube обмежив доступ до RT та інших державних каналів за межами Росії, а Google видалив їх із пошуку. 11 березня YouTube видалив понад тисячу каналів, пов'язаних із вторгненням, які порушили контентну політику сервісу. Керівники YouTube у приватних бесідах припускали, що видалення RT та інших каналів може призвести до заборони сервісу в Росії, розповіло джерело, знайоме з ходом обговорення.
Компанія Google останніми тижнями негласно вивезла частину своїх співробітників з Росії. За словами одного зі співрозмовників агентства, всього в московському офісі Google (єдиному в Росії) працювали 244 особи, і цього місяця компанія допомогла тим, хто був зацікавлений у переїзді. Скільки людей поїхали, не уточнюється. Сам офіс Google у Москві не закрився.
Після початку війни в Україні YouTube оголосив, що повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, а також перестав показувати рекламу. Google призупинив продаж реклами на своїх сервісах у Росії. При цьому компанія зберегла в країні свої основні послуги, такі як пошук і карти, «щоб забезпечити доступ до глобальної інформації».
Минулої п'ятниці, 18 березня, Роскомнагляд зажадав від Google «у максимально короткі терміни» припинити «поширення загроз» на адресу росіян та трансляцію «антиросійських роликів» у ютьюбе. Претензії виникли після публікації рекламних роликів, у яких закликали вивозити з ладу залізничні комунікації Росії та Білорусі. У відомстві заявили, що «дії адміністрації YouTube мають терористичний характер» . У той же день державне російське агентство РІА «Новости» повідомило, що YouTube можуть заблокувати «до кінця наступного тижня», тобто до 27 березня.
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