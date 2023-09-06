Компанія Bacardi Limited внесена до списку міжнародних спонсорів війни

Бермудська компанія Bacardi Limited, визнана світовим лідером у сфері виробництва алкогольних напоїв, була внесена Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) до переліку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК у четвер, 10 серпня.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинення експорту в рф та припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина повідомлення зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в росію на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.
Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії Бакарді Рус імпортував товарів на 169 млн доларів у рік повномасштабної війни в Україну.
Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби росії, виторг Бакарді Рус 2022 виріс на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток - до 4,7 млрд рублів, що на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податок на прибуток до бюджету росії сплачено більш ніж на 12 млн доларів.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинення експорту в рф та припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина повідомлення зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в росію на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.
Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії Бакарді Рус імпортував товарів на 169 млн доларів у рік повномасштабної війни в Україну.
Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби росії, виторг Бакарді Рус 2022 виріс на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток - до 4,7 млрд рублів, що на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податок на прибуток до бюджету росії сплачено більш ніж на 12 млн доларів.
Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії – бренді Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy та інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).
Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш популярним ромовим брендом у світі.
Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш популярним ромовим брендом у світі.
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