Компанія Bacardi Limited внесена до списку міжнародних спонсорів війни

11:42 10 серпня Київ, Україна

Бермудська компанія Bacardi Limited, визнана світовим лідером у сфері виробництва алкогольних напоїв, була внесена Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК у четвер, 10 серпня.



Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинення експорту в рф та припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина повідомлення зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в росію на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії.



Вихід низки провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку знизив конкуренцію і створив можливості для тих, хто залишився. Так, скориставшись ситуацією, російський підрозділ компанії Бакарді Рус імпортував товарів на 169 млн доларів у рік повномасштабної війни в Україну.



Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби росії, виторг Бакарді Рус 2022 виріс на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток - до 4,7 млрд рублів, що на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податок на прибуток до бюджету росії сплачено більш ніж на 12 млн доларів.

"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету росії, підтримувати її економіку, та спонсорувати агресію проти України", - наголосили в НАЗК.

Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії – бренді Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текіла Cazadores; горілка Grey Goose, Eristoff; віскі Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy та інші напої (Martini, St-Germain, Bénédictine).



Загалом Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш популярним ромовим брендом у світі.