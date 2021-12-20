Комунальників Києва одягнуть за останньою модою

Новий проект від мера Києва - працівників комунальних служб одягнуть в зручну і стильну форму від українських дизайнерів.
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За словами Кличка, для створення моделей робочого одягу, влада міста звернулися за допомогою до Ukrainian Fashion Week, залучили молодих українських дизайнерів Володимира Демчинська, Ядвігу Нетікшу, Софію Русинович і Кирила Харітонцева.
За словами Кличка, для створення моделей робочого одягу, влада міста звернулися за допомогою до Ukrainian Fashion Week, залучили молодих українських дизайнерів Володимира Демчинська, Ядвігу Нетікшу, Софію Русинович і Кирила Харітонцева.
"Вони вже розробили і представили на нашій спільній зустрічі ескізи форми для комунальних служб Києва. Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили", - зазначив Кличко.
Мер додав, що моделі дизайнерів будуть представлені на показі Ukrainian Fashion Week вже у вересні. Виготовлення робочого одягу для комунальників буде замовлено у українських виробників.
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