Комунальників Києва одягнуть за останньою модою

16:59 16 липень Київ, Україна

Новий проект від мера Києва - працівників комунальних служб одягнуть в зручну і стильну форму від українських дизайнерів.



За словами Кличка, для створення моделей робочого одягу, влада міста звернулися за допомогою до Ukrainian Fashion Week, залучили молодих українських дизайнерів Володимира Демчинська, Ядвігу Нетікшу, Софію Русинович і Кирила Харітонцева.

"Вони вже розробили і представили на нашій спільній зустрічі ескізи форми для комунальних служб Києва. Бачення уніформи дизайнерами виглядає цікавим і оригінальним. Деякі варіанти мене вразили", - зазначив Кличко

Мер додав, що моделі дизайнерів будуть представлені на показі Ukrainian Fashion Week вже у вересні. Виготовлення робочого одягу для комунальників буде замовлено у українських виробників.