Комісія з журналістської етики публічно засудила Притулу

19:49 12 листопада Київ, Україна

Сергій Притула під час програми на радіо "НВ" допустив антисемітські висловлювання чоловіка, який зателефонував в ефір, більш того, підтримав сказане слухачем.

Про це в четвер, 12 листопада, повідомив телеграм-канал Об'єднаної єврейської громади України.

"В ефір зателефонував якийсь Роман з Краматорська, який назвав святкування єврейського нового року в Умані -"шабашем", а цадика Нахмана назвав "нациком хацманом". Притула не тільки не повідомив слухачам про неприпустимість використання радіо як рупора юдофобських висловлювань, а й навпаки, вступив зі слухачем в доброзичливу бесіду і з приємною усмішкою повідомив, що "повністю поділяє його емоційне обурення" і "страшенно радий чути його в ефірі з таким хорошим настроєм", - йдеться в повідомленні.

У громаді мають намір звернутися в поліцію Краматорська із заявою про відкриття кримінальної справи за ст. 161 КК України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).



Поведінку ведучого засудила Комісія з журналістської етики.