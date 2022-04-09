Комісія з журналістської етики публічно засудила Притулу
19:49 12 листопада Київ, Україна
Сергій Притула
під час програми на радіо "НВ" допустив антисемітські висловлювання чоловіка, який зателефонував в ефір, більш того, підтримав сказане слухачем.
Про це в четвер, 12 листопада, повідомив телеграм-канал Об'єднаної єврейської громади України.
"В ефір зателефонував якийсь Роман з Краматорська, який назвав святкування єврейського нового року в Умані -"шабашем", а цадика Нахмана назвав "нациком хацманом". Притула не тільки не повідомив слухачам про неприпустимість використання радіо як рупора юдофобських висловлювань, а й навпаки, вступив зі слухачем в доброзичливу бесіду і з приємною усмішкою повідомив, що "повністю поділяє його емоційне обурення" і "страшенно радий чути його в ефірі з таким хорошим настроєм", - йдеться в повідомленні.
У громаді мають намір звернутися в поліцію Краматорська із заявою про відкриття кримінальної справи за ст. 161 КК України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).
Поведінку ведучого засудила Комісія з журналістської етики.
"Комісія вбачає в вищезгаданому випадку порушення п. 15 Кодексу етики українського журналіста... Комісія враховує значний досвід Сергія Притули у веденні прямих ефірів і не може розцінювати його дії як несвідомі або такі, які викликані розгубленістю через нову ситуацію. З огляду на суспільний резонанс, який викликав зазначений випадок, рівень охоплення аудиторії радіо, глибокий рівень образ і можливі наслідки інциденту у вигляді подальшого розпалювання міжетнічної ворожнечі, Комісія оголошує ведучому прямого ефіру Сергію Притулі та Радіо НВ публічне засудження", - сказано в рішенні КЖЕ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі