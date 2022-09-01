Комісія Київради підтримала скасування зупинки транспорту під час тривог

Транспортна комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки міського транспорту під час повітряних тривог, повідомляє депутат Ксенія Семенова.
На засіданні комісії виступив автор петиції, транспортний експерт Олександр Гречко. Під час своєї доповіді, за словами Семенової, він запитав у присутніх, хто приїхав на засідання на громадському транспорті. Виявилося, що окрім нього ніхто.
Хоча транспортна комісія Київради підтримала петицію, рішення ухвалюють не депутати, а чиновники Київської міської державної адміністрації (КМДА), які входять до Ради оборони Києва. Це міський голова Віталій Кличко, його заступники, голови РДА, керівники міських управлінь СБУ, прокуратури, ДСНС, Нацполіції, Патрульної поліції.
За словами Гречка, петицію передали на розгляд голови КМДА Віталія Кличка.
Нагадаємо, влада Києва 1 серпня ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги має зупиняти рух у безпечному місці.
Петиція до Київради про скасування цього рішення за тиждень зібрала необхідні 6 тисяч підписів.
На засіданні комісії виступив автор петиції, транспортний експерт Олександр Гречко. Під час своєї доповіді, за словами Семенової, він запитав у присутніх, хто приїхав на засідання на громадському транспорті. Виявилося, що окрім нього ніхто.
Хоча транспортна комісія Київради підтримала петицію, рішення ухвалюють не депутати, а чиновники Київської міської державної адміністрації (КМДА), які входять до Ради оборони Києва. Це міський голова Віталій Кличко, його заступники, голови РДА, керівники міських управлінь СБУ, прокуратури, ДСНС, Нацполіції, Патрульної поліції.
За словами Гречка, петицію передали на розгляд голови КМДА Віталія Кличка.
Нагадаємо, влада Києва 1 серпня ухвалила рішення про те, що наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги має зупиняти рух у безпечному місці.
Петиція до Київради про скасування цього рішення за тиждень зібрала необхідні 6 тисяч підписів.
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