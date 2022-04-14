Комендантська година: Суми обмежили час перебування дітей в громадських місцях

12:41 15 липня Київ, Україна

З турботою про підростаюче покоління міськрада Сум прийняла рішення ввести в місті комендантську годину для дітей у віці до 16 років. Їм заборонено перебувати поза домом з 22:00 до 06:00 без присутності одного з батьків.

Про це повідомляє пресслужба міськради у четвер, 15 липня.

"Забороняється перебування в закладах, в яких здійснюється діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях Сумської міської територіальної громади дітей у віці до 16 років з 22:00 до 06:00 без присутності одного з батьків або іншого законного представника дитини або особи, яка його супроводжує і несе за нього персональну відповідальність", - сказано в повідомленні.

Як стверджує місцева влада, рішення продиктоване профілактикою правопорушень серед дітей та молоді, попередженням криміногенної обстановки у підлітковому середовищі на території міста, вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних і слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво.



Власники розважальних закладів або закладів громадського харчування та уповноважені ними особи в нічні години можуть вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.



"Рішення продиктоване турботою про здоров'я та безпеку дітей. Йдеться про заборону перебування у певних місцях ввечері і вночі без супроводу дорослих", - заявив мер Олександр Лисенко.



За виконанням обмежень стежитимуть Управління освіти і науки міськради, Центр соціальних служб, міський відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, а також поліція - вони повинні забезпечити проведення спільних рейдів раз на квартал. У разі виявлення порушень, батьків або осіб, які їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності.