Командувач ЗСУ закликає до евакуації з прифронтових населених пунктів Сумщини

18:52 29 червня Київ, Україна

У зв'язку з російськими обстрілами, що триває, командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України (ЗСУ), генерал-лейтенант Сергій Наєв, звернувся до жителів Сумської області, яка постійно зазнає атак, із закликом до евакуації з населених пунктів, розташованих біля кордону.



Повідомлення про заклик було опубліковане прес-службою командування Об'єднаних сил.



Представники Об'єднаних сил зазначили, що більшість жертв та пошкоджених об'єктів на кордоні Сумщини – це місцеві жителі, приватні будинки та цивільні установи.



Сергій Наєв підкреслив, що російський ворог щодня тероризує територію Сумщини безжальним обстрілом, використовуючи різні методи, такі як ракетні системи залпового вогню (РСЗВ), артилерія та удари з повітря із застосуванням керованих авіаційних боєприпасів.



Командувач розповів, що він особисто переконав одну сім'ю терміново залишити один із населених пунктів, оскільки там була пряма загроза.



Сергій Наєв звернувся до всіх громадян, які мешкають у населених пунктах, прилеглих до кордону Сумщини, із закликом до евакуації.



Місцева влада знає процедури та шляхи для проведення евакуаційних заходів і нададуть необхідну допомогу. Наєв наполегливо закликав усіх мешканців залишити небезпечні райони, щоб урятувати свої життя.