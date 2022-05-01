Командування ЗС ЗСУ: легендарний "Примара Києва" - збірний образ пілотів

11:55 01 травня Київ, Україна

З перших днів війни народ підхопив легенду про безстрашного захисника, льотчика-асу, назвавши його "Примарою Києва". Усі хотіли дізнатись ім'я цього супергероя. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли про легендарний "Примару Києва". І попросили не розповсюджувати фейки з цього приводу.

Повідомляється, що "супергерой" - збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, а Степан Тарабалка, якого в Україні багато хто вважав "Примарою Києва", насправді не збивав 40 літаків.

"Герой України Степан Тарабалка - не "Примара Києва", і він не збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Звання Героя льотчику було присвоєно посмертно.

"Примара Києва – це супергерой-легенда, чию фігуру створили українці! Це скоріше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. І раптово з'являються там, де на них не чекають!» — кажуть у командуванні.

У командуванні ВПС спростували й інші фейки, які активно розповсюджуються Україною: виявилося, що "військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося", а американські бомбардувальники не літають над Україною.