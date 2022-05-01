Командування ЗС ЗСУ: легендарний "Примара Києва" - збірний образ пілотів

З перших днів війни народ підхопив легенду про безстрашного захисника, льотчика-асу, назвавши його "Примарою Києва". Усі хотіли дізнатись ім'я цього супергероя. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли про легендарний "Примару Києва". І попросили не розповсюджувати фейки з цього приводу.
Повідомляється, що "супергерой" - збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, а Степан Тарабалка, якого в Україні багато хто вважав "Примарою Києва", насправді не збивав 40 літаків.
Звання Героя льотчику було присвоєно посмертно.
У командуванні ВПС спростували й інші фейки, які активно розповсюджуються Україною: виявилося, що "військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося", а американські бомбардувальники не літають над Україною.
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