Команда Мінцифри запускає народну ініціативу «Замінуй словом»

Слово – теж зброя. Завдяки слову ви може суттєво деморалізувати окупантів. Адже російським військовим «промили мізки», що тут чекають «визволення». Покажемо, що це не так. Російські війська мають відчути і побачити, що тут вони непрохані чужинці. Та ще й до бою знати про наслідки.
З такою ініціативою вистипили у Мінцифри.
Закликаємо кожен крок окупантів на їхньому шляху замінувати словом.
Листівки, оголошення, плакати – це може бути все, що завгодно, у будь-якому форматі. Пишіть на шпалерах чи тканинах. На дорогах – фарбою. На вказівних знаках. На білбордах. На зруйнованих мурах. Просто залишайте записки, які вони зможуть побачити.
Пропонуємо кілька ідей і відразу ж заохочуємо писати свої варіанти та виявляти креатив.
🛣 Біля доріг:
Закликаємо кожен крок окупантів на їхньому шляху замінувати словом.
Листівки, оголошення, плакати – це може бути все, що завгодно, у будь-якому форматі. Пишіть на шпалерах чи тканинах. На дорогах – фарбою. На вказівних знаках. На білбордах. На зруйнованих мурах. Просто залишайте записки, які вони зможуть побачити.
Пропонуємо кілька ідей і відразу ж заохочуємо писати свої варіанти та виявляти креатив.
🛣 Біля доріг:
- Здавайся, у полоні на тебе чекає тепла їжа та гарячий чай.
- Для Путіна солдати гарматне м'ясо. Краще в полон, ніж у тлін!
- Брати не приїжджають на танки!
💊 Біля аптек:
- Найкращі ліки від болю – повернутися додому!
🛒 Біля магазинів:
- Думав, станеш визволителем? Став грабіжником!
🏠 Біля зруйнованих будівель:
- Такий він, ваш російський світ?
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