Команда Мінцифри запускає народну ініціативу «Замінуй словом»

19:34 09 березень Київ, Україна

Слово – теж зброя. Завдяки слову ви може суттєво деморалізувати окупантів. Адже російським військовим «промили мізки», що тут чекають «визволення». Покажемо, що це не так. Російські війська мають відчути і побачити, що тут вони непрохані чужинці. Та ще й до бою знати про наслідки.

З такою ініціативою вистипили у Мінцифри.



Закликаємо кожен крок окупантів на їхньому шляху замінувати словом.



Листівки, оголошення, плакати – це може бути все, що завгодно, у будь-якому форматі. Пишіть на шпалерах чи тканинах. На дорогах – фарбою. На вказівних знаках. На білбордах. На зруйнованих мурах. Просто залишайте записки, які вони зможуть побачити.



Пропонуємо кілька ідей і відразу ж заохочуємо писати свої варіанти та виявляти креатив.



🛣 Біля доріг:

Здавайся, у полоні на тебе чекає тепла їжа та гарячий чай.

Для Путіна солдати гарматне м'ясо. Краще в полон, ніж у тлін!

Брати не приїжджають на танки!

💊 Біля аптек:

Найкращі ліки від болю – повернутися додому!

🛒 Біля магазинів:

Думав, станеш визволителем? Став грабіжником!

🏠 Біля зруйнованих будівель:

Такий він, ваш російський світ?