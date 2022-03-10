Команда Мінцифри запускає народну ініціативу «Замінуй словом»

19:34 09 березень Київ, Україна

Слово – теж зброя. Завдяки слову ви може суттєво деморалізувати окупантів. Адже російським військовим «промили мізки», що тут чекають «визволення». Покажемо, що це не так. Російські війська мають відчути і побачити, що тут вони непрохані чужинці. Та ще й до бою знати про наслідки.
З такою ініціативою вистипили у Мінцифри.

Закликаємо кожен крок окупантів на їхньому шляху замінувати словом.

Листівки, оголошення, плакати – це може бути все, що завгодно, у будь-якому форматі. Пишіть на шпалерах чи тканинах. На дорогах – фарбою. На вказівних знаках. На білбордах. На зруйнованих мурах. Просто залишайте записки, які вони зможуть побачити.

Пропонуємо кілька ідей і відразу ж заохочуємо писати свої варіанти та виявляти креатив.

🛣 Біля доріг:
  • Здавайся, у полоні на тебе чекає тепла їжа та гарячий чай.
  • Для Путіна солдати гарматне м'ясо. Краще в полон, ніж у тлін!
  • Брати не приїжджають на танки!
💊 Біля аптек:
  • Найкращі ліки від болю – повернутися додому!
🛒 Біля магазинів:
  • Думав, станеш визволителем? Став грабіжником!
🏠 Біля зруйнованих будівель:
  • Такий він, ваш російський світ?
"Важливо: ці матеріали, надруковані або написані від руки, слід залишати лише у відносно спокійні часові відтинки і не в комендантський час. Далі справа за вами, словесні мінери", - додали в Мінцифри.