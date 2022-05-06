Кількість прибулих до Києва зменшилась

Влада повідомила, що місяць тому прибулих до Києва було від 50 тисяч, зараз це до 20 тисяч - кількість явно зменшилася.
На цьому наголосила Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Столична влада наголошує, що зараз потрібно "жити в умовах війни".
Військова адміністрація Києва вживає заходів щодо забезпечення пересування. Щодня запроваджуються нові маршрути громадського транспорту. Метрополітен працює з інтервалом 10-15 хв, на кожній станції є графік поїздів.
Військова адміністрація Києва вживає заходів щодо забезпечення пересування. Щодня запроваджуються нові маршрути громадського транспорту. Метрополітен працює з інтервалом 10-15 хв, на кожній станції є графік поїздів.
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