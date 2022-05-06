Кількість прибулих до Києва зменшилась

14:02 06 травня Київ, Україна

Влада повідомила, що місяць тому прибулих до Києва було від 50 тисяч, зараз це до 20 тисяч - кількість явно зменшилася.

На цьому наголосила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Ми ще раз звертаємося до тих, хто може – не повертатися, особливо це стосується жінок з дітьми, людей похилого віку, студентів. Ми рекомендуємо громадянам якнайменше пересуватися та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги" – зазначає КМВА.

Столична влада наголошує, що зараз потрібно "жити в умовах війни".



Військова адміністрація Києва вживає заходів щодо забезпечення пересування. Щодня запроваджуються нові маршрути громадського транспорту. Метрополітен працює з інтервалом 10-15 хв, на кожній станції є графік поїздів.