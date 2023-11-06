Кількість пошукових запитів українською збільшилася майже вдвічі з 2021 року

17:58 06 листопада Київ, Україна

Щоб дізнатися, як змінилася динаміка пошукових запитів українською мовою з 2021 року, було проаналізовано запити на купівлю товарів в інтернеті.



У 2021 році лише 15–19% пошукових запитів здійснювали українською мовою, тепер їхня кількість досягла майже 30%.



Пошук словосполучення "бездротові навушники" по-українськи збільшився на 83% - з 12 000 до 22 200 запитів. Порівняно з минулим роком українці частіше шукали новини, купували іграшки та корм для тварин.



Майже на третину частіше почали шукати косметичні засоби українською мовою, також менш як половина українців продовжує гуглити лікарський засіб «хлорофіліпт» російською мовою. Пошук «бездротових навушників» українською збільшився на 83%, а використання україномовного варіанту «іграшки» замість «игрушки» зросло на 83,1%.

Їхня середня кількість у 2024 році зросте з 25,8 до 30%, прогнозують фахівці.