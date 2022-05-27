Кількість громад, що перебувають у районах бойових дій та оточених окупантами, досягла трьох сотень

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні, додали вісім громад у Сумській області.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Всього до списку увійшли 8 областей:
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Всього до списку увійшли 8 областей:
- Дніпропетровська (6 громад);
- Донецька (66 громад);
- Запорізька (61 громада);
- Луганська (37 громад);
- Миколаївська (22 громади);
- Харківська (51 громада);
- Херсонська (49 громад);
- Сумська (8 громад).
На Сумщині йдеться про Новослобідську, Великописарівську, Краснопільську, Есманську, Юнаківську та Шалигінську селищні територіальні громади, а також Білопільську та Середино-Будську міські територіальні громади.
Відповідний перелік громад в уряді складають, щоб ті, хто з'їхав звідти, могли отримати допомогу від держави. Річ в тому, що з травня змінився підхід до призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.
Якщо у березні та квітні цю допомогу могли отримати всі переселенці, то з травня вона надається тим ВПО, які виїхали з територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Перелік формують за погодженням Міноборони на пропозицію відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій. Якщо ви зареєстровані в будь-якій із зазначених областей, але ваша громада відсутня у переліку, то в Мінреінтеграції радять звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи на гарячу лінію) та уточнити інформацію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі