Кількість громад, що перебувають у районах бойових дій та оточених окупантами, досягла трьох сотень

14:01 27 травня Київ, Україна

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні, додали вісім громад у Сумській області.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Всього до списку увійшли 8 областей:
  • Дніпропетровська (6 громад);
  • Донецька (66 громад);
  • Запорізька (61 громада);
  • Луганська (37 громад);
  • Миколаївська (22 громади);
  • Харківська (51 громада);
  • Херсонська (49 громад);
  • Сумська (8 громад).
На Сумщині йдеться про Новослобідську, Великописарівську, Краснопільську, Есманську, Юнаківську та Шалигінську селищні територіальні громади, а також Білопільську та Середино-Будську міські територіальні громади.

Відповідний перелік громад в уряді складають, щоб ті, хто з'їхав звідти, могли отримати допомогу від держави. Річ в тому, що з травня змінився підхід до призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.

Якщо у березні та квітні цю допомогу могли отримати всі переселенці, то з травня вона надається тим ВПО, які виїхали з територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Перелік формують за погодженням Міноборони на пропозицію відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій. Якщо ви зареєстровані в будь-якій із зазначених областей, але ваша громада відсутня у переліку, то в Мінреінтеграції радять звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи на гарячу лінію) та уточнити інформацію.