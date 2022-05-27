Кількість громад, що перебувають у районах бойових дій та оточених окупантами, досягла трьох сотень

14:01 27 травня Київ, Україна

До оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні, додали вісім громад у Сумській області.



Про це повідомили у Мінреінтеграції.



Всього до списку увійшли 8 областей:

Дніпропетровська (6 громад);

Донецька (66 громад);

Запорізька (61 громада);

Луганська (37 громад);

Миколаївська (22 громади);

Харківська (51 громада);

Херсонська (49 громад);

Сумська (8 громад).

На Сумщині йдеться про Новослобідську, Великописарівську, Краснопільську, Есманську, Юнаківську та Шалигінську селищні територіальні громади, а також Білопільську та Середино-Будську міські територіальні громади.



Відповідний перелік громад в уряді складають, щоб ті, хто з'їхав звідти, могли отримати допомогу від держави. Річ в тому, що з травня змінився підхід до призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.



Якщо у березні та квітні цю допомогу могли отримати всі переселенці, то з травня вона надається тим ВПО, які виїхали з територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).



Перелік формують за погодженням Міноборони на пропозицію відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій. Якщо ви зареєстровані в будь-якій із зазначених областей, але ваша громада відсутня у переліку, то в Мінреінтеграції радять звернутися до своєї військової адміністрації (особисто чи на гарячу лінію) та уточнити інформацію.