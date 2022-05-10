Кількість звернень з приводу домашнього насильства збільшилася вдвічі - Денисова

12:39 08 грудня Київ, Україна

Сьогодні в Україні існує всього 34 притулки, куди за допомогою можуть звернутися жертви домашнього насильства. Багато з жертв не знають про те, що мають право на безоплатну правову допомогу.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова на форумі "Домашнє насильство: погляд 360 градусів. Виклики. Можливості. Дії".



Вона зазначила, що мова йде не тільки про фізичне або сексуальне насильство, а й про психологічне й економічне.



За її словами, Офіс уповноваженого провів аналіз цих звернень і виявив проблеми, зокрема, недостатню кількість установ, куди постраждалі можуть звернутися за допомогою. Йдеться про притулки, де можуть тимчасово перебувати потерпілі від домашнього насильства. Зараз таких притулків є 34, проте 7 регіонів України зараз взагалі не мають таких установ.

"Також проблем додала епідемія коронавірусу, оскільки, щоб потрапити в такий притулок, потрібен тест на COVID-19, а в деяких місцях через епідемію відсутнє транспортне сполучення, що ускладнює дорогу до притулку для тих, хто його потребує. Крім того, часто потерпілі не знають, що можуть отримати безкоштовну правову допомогу", - зазначила Денисова.

Також, підкреслила вона, не врегульовано питання дітей - свідків домашнього насильства. Відповідно до міжнародних норм, діти не є свідками насильства в сім'ї, а жертвами, і мають право на отримання допомоги саме як жертви домашнього насильства.



Крім того, в зв'язку з коронавірусом і дистанційним навчанням в школах, часто діти в сім'ях, де є домашнє насильство, не отримують знань, оскільки домашній кривдник позбавляє їх комп'ютера.



Денисова підкреслила, що в Україні, попри зусилля влади, домашнє насильство намагаються не виносити назовні, оскільки в менталітеті українців вважається негарним виносити сімейне насильство в цілому; вважається, що це буде засуджено суспільством, хоча останнім часом цей стереотип починає руйнуватися.