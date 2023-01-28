Коли пройде наступний перерахунок пенсій та інших соцвиплат

Перегляд прожиткового мінімуму в Україні востаннє був 1 грудня минулого року. У зв'язку з цим збільшились пенсії та інші соціальні виплати.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2093 гривні і залишиться на такому рівні протягом усього 2023 року.

Наскільки збільшились пенсії у грудні

Мінімальна пенсія зросла на 66 гривень – до 2 093 гривень, і дорівнює прожитковому мінімуму.

– до 2 093 гривень, і дорівнює прожитковому мінімуму. Максимальна – на 660 гривень – до 20 920 гривень, становить 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Перерахунок пенсій відбувся і для непрацюючих осіб, які отримують "страхові" пенсії – на рівні 2 500 гривень, або пропорційно страховому стажу.

Також змінилися суми надбавок та доплат до пенсій.

Коли буде наступне підвищення

У березні 2023 року планується щорічна індексація пенсій. На цей уряд виділив близько 40 мільярдів гривень.

Відповідно до Закону, індексація має становити половину відсоткового зростання середньої зарплати та половину річної інфляції.. Отже, за словами екс-міністра соцполітики Андрія Реви, розмір осучаснення пенсій може бути 24%.

Розмір інших виплат

Виплати з безробіття

Розмір суми виплат із безробіття регулює закон "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Під час дії військового стану максимальний розмір допомоги з безробіття не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на 1 січня календарного року. Отже, з 1 січня максимальний розмір допомоги з безробіття становить 6700 грн.

Аліменти на дитину

Розмір аліментів на дитину залежить від доходу батька, який має їх платити. Мінімальний (гарантований) розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Відповідно до 6 років він становитиме 1 136 гривень, від 6 до 18 років – 1 416,5 гривні.

Максимальний становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку: до 6 років – 22720 гривень, від 6 до 18 років – 28330 гривень.

Допомога на дитину

Для дітей до 6 років допомога становить від 5680 гривень до 7952 гривень. Для тих, кому від 6 до 18 років, виплачують 7082,50 та 9915,50 гривні відповідно.

Виплати для переселенців (ВПО)

Щомісячна державна допомога на проживання особам з інвалідністю та дітям і надалі становитиме 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень.

Також для українців доступна допомога міжнародних благодійних організацій.