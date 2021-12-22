Коли з'явиться зв'язок шостого покоління?

15:00 13 серпень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Південної Кореї Чунг Се-Кюн анонсував запуск пілотного проекту зв'язку 6G на 2026 рік. За словами Чунг Се-Кюн, до початку розгортання зв'язку шостого покоління необхідно вирішити ряд стратегічних завдань.



Стратегія розвитку 6G ґрунтується на розвитку передових технологій, забезпечення необхідних стандартів і реєстрації патентів. Для того, щоб реалізувати цей план, влада Південної Кореї збираються протягом п'яти років виділяти з бюджету країни 200 мільярдів вон (більше 160 мільйонів доларів). Почнуть фінансування з 2021 року.



Після реєстрації нових технологій на початку 2026 року запустять проект з модернізації поточної мережевої інфраструктури країни. Так, модифікують інфраструктуру в п'яти основних областях - цифрове охорону здоров'я, імерсивні контент (можливість організації конференцій без особистої участі спікерів), безпілотні автомобілі, розумні міста і розумне виробництво.



Очікується, що швидкість передачі даних при 6G досягне одного терабайта в секунду, це в п'ять разів швидше, ніж у 5G. Новий стандарт буде відрізнятися затримкою до 0,1 мілісекунди при передачі сигналу бездротовим і до п'яти мілісекунд - провідним способом. Мережа нового покоління буде функціонувати на висоті до 10 кілометрів над Землею.