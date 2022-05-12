Коли вичерпані ресурси, ми живемо "в екологічний борг"

Скільки боргів у України? Ми вже звикли до фінансово-економічних боргів, але народ споживає не тільки продукти і гроші. Задумайтесь про довкілля. Як повідомив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, з 8 серпня Україна почала жити "в екологічний борг", вичерпавши запас ресурсів, які в природі можуть поновитися за рік. У своїй заяві він послався на дані організації Global Footprint Network.
За його словами, експерти Global Footprint Network щорічно моніторять використання природних ресурсів в країнах світу і на планеті в цілому для визначення Дня екологічного боргу. За наявними відомостями, для всієї Землі цей день в 2021 році настав 29 липня.
Як заявляє Андрій Мальований, єдиний вихід для людства - змінити підхід до споживання ресурсів.
Як повідомлялося раніше, українські екологи звернулися до низки міжнародних екологічних організацій через забруднення навколишнього середовища відходами Миколаївського глиноземного заводу.
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