Коли вичерпані ресурси, ми живемо "в екологічний борг"

15:26 09 серпня Київ, Україна

Скільки боргів у України? Ми вже звикли до фінансово-економічних боргів, але народ споживає не тільки продукти і гроші. Задумайтесь про довкілля. Як повідомив глава Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, з 8 серпня Україна почала жити "в екологічний борг", вичерпавши запас ресурсів, які в природі можуть поновитися за рік. У своїй заяві він послався на дані організації Global Footprint Network.

За його словами, експерти Global Footprint Network щорічно моніторять використання природних ресурсів в країнах світу і на планеті в цілому для визначення Дня екологічного боргу. За наявними відомостями, для всієї Землі цей день в 2021 році настав 29 липня.

"Якщо цей день щорічно буде просуватися на п'ять діб, то вже в 2050 році обсяг споживання природних ресурсів буде дорівнювати обсягу їхнього відновлення. І поки в Україні динаміка позитивна: в минулому році ця дата припала на 24 липня - два тижні раніше", йдеться в повідомленні.

Як заявляє Андрій Мальований, єдиний вихід для людства - змінити підхід до споживання ресурсів.

"Для цього кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід - обсяг використаної енергії, води і т.д. Прості звички, як раціональне споживання водних і енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок, зможуть врятувати наше майбутнє", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, українські екологи звернулися до низки міжнародних екологічних організацій через забруднення навколишнього середовища відходами Миколаївського глиноземного заводу.