До Дня захисників та захисниць України у Києві відкриють фотовиставку, присвячену загиблим «азовцям»

12:34 12 жовтня Київ, Україна

До Дня захисників та захисниць України на Софійській площі в Києві відкриють фотовиставку, присвячену загиблим «азовцям», повідомляє Асоціація сімей захисників «Азовсталі».

"Запрошуємо киян та гостей міста відвідати захід та вклонитися загиблим героям оборони Маріуполя. 14 жовтня наша держава вкотре відзначатиме День захисників та захисниць України, і важливо цього дня згадати про тих героїв, які віддали за нашу країну найдорожчу ціну – своє життя”, - написали в телеграм каналі асоціації.

Виставка називається «Полк «Азов – ангели Маріуполя». Відкриється фотовиставка об 11:00, захід триватиме до 18:00.



Під час повітряної тривоги виставка не працюватиме. Найближче укриття – метро «Золоті ворота».



Ця виставка є частиною інформаційної соціальної кампанії. Окрім неї, сім'ї захисників розміщують білборди та сіті-лайти у всіх областях України, щоб нагадати про боротьбу бійців підрозділу «Азов». Гештег кампанії - #Азов Воїни Світу.