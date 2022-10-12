До Дня захисників та захисниць України у Києві відкриють фотовиставку, присвячену загиблим «азовцям»

До Дня захисників та захисниць України на Софійській площі в Києві відкриють фотовиставку, присвячену загиблим «азовцям», повідомляє Асоціація сімей захисників «Азовсталі».
Виставка називається «Полк «Азов – ангели Маріуполя». Відкриється фотовиставка об 11:00, захід триватиме до 18:00.
Під час повітряної тривоги виставка не працюватиме. Найближче укриття – метро «Золоті ворота».
Ця виставка є частиною інформаційної соціальної кампанії. Окрім неї, сім'ї захисників розміщують білборди та сіті-лайти у всіх областях України, щоб нагадати про боротьбу бійців підрозділу «Азов». Гештег кампанії - #Азов Воїни Світу.
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