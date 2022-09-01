До Дня Незалежності партизани прикрасили окуповані міста українською символікою

14:33 24 серпня Київ, Україна





Синьо-жовті прапори та український герб з'явилися на вулицях Херсона, Бердянська, Таврійська, Каховки, Нової Каховки, Енергодару, Мелітополя, Олешків, Токмака та Генічеська. Малюнки "Народного опору України" розмістили біля будинків, на під'їздах, у парках, на культурних пам'ятниках та на стовбурах дерев. Поряд з українською символікою розташований напис: "Ми під синьо-жовтим прапором здобули Незалежність, під ним і знищимо рашизм". Партизани прикрасили вулиці тимчасово окупованих росією населених пунктів Херсона та Запорізької області державною українською символікою.Синьо-жовті прапори та український герб з'явилися на вулицях Херсона, Бердянська, Таврійська, Каховки, Нової Каховки, Енергодару, Мелітополя, Олешків, Токмака та Генічеська. Малюнки "Народного опору України" розмістили біля будинків, на під'їздах, у парках, на культурних пам'ятниках та на стовбурах дерев. Поряд з українською символікою розташований напис: "Ми під синьо-жовтим прапором здобули Незалежність, під ним і знищимо рашизм".

Таким чином наші партизани нагадали росіянам, що всі окуповані міста – це Україна і вони будуть звільнені від ворога.



Водночас масові заходи до Дня Незалежності з міркувань безпеки скасували майже по всій Україні. Особливо пильними через загрозу обстрілів та провокацій закликають бути мешканців прифронтових та прикордонних областей.