"Кнопка допомоги": Міністерство соціальної політики готує новий проєкт для захисту від домашнього насильства

Незабаром буде доступна нова послуга для громадян, які страждають від домашнього насильства — «кнопка допомоги». Даний мобільний додаток дозволить безпосередньо зв'язатися зі спеціалістами гарячою лінією (15-47).

Про це на брифінгу в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» (з 25 листопада до 10 грудня) повідомила представниця Міністерства соціальної політики України з європейської інтеграції Ольга Ревук.

Додаток «кнопка допомоги» дозволить постраждалим одразу повідомити або запобігти ознакам домашнього насильства.

За словами Ольги Ревук, зараз Міністерство працює над реалізацією проєкту «кнопка допомоги», а саме робота над створенням окремого сайту та окремого мобільного додатку, щоб більшість людей, які страждають від насильства, могли звернутися за допомогою.

"Люди зможуть зайти тільки у свою програму, натиснути кнопку і одразу зателефонувати на гарячу лінію 15-47, і як варіант, щоб це було відразу коротке з'єднання з Національною поліцією для швидкої реакції", - сказала Ревук.

Також Міністерство планує провести запуск ще одного пілотного проєкту на територіях Львівської, Київської та Чернігівської областей. Новий винахід (гаджет) було створено молодими вченими Національного університету "Львівська політехніка". Він дозволяє розрізнити агресію, що проявляється в голосі.

"Метою проєкту є вивчення функціонування нового гаджета та можливості його застосування вже у ширших масштабах", - розповіла Ревук.