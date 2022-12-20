Книга про українську культурну спадщину стала однією з найкращих за версією The New York Times

Книгу про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) внесли до цьогорічного рейтингу найкращих видань за версією The New York Times. Список було опубліковано на сайті видання.
У книзі йдеться про мистецтво та спадщину України. Вона організована у хронологічному порядку за вісьмома розділами, містить понад 220 кольорових зображень, що демонструють усе: від скіфського золота, візантійських ікон та дерев'яних церков до золотоголових соборів, шедеврів авангарду та політичного мистецтва після Помаранчевої революції.
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