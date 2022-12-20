Книга про українську культурну спадщину стала однією з найкращих за версією The New York Times

10:05 20 грудня Київ, Україна

Книгу про культурну спадщину України "Скарби України: культурна спадщина народу" (Treasures of Ukraine: A Nation's Cultural Heritage) внесли до цьогорічного рейтингу найкращих видань за версією The New York Times . Список було опубліковано на сайті видання.

"Я і мої колеги-критики вибрали тут деякі з найкращих книг, які ми прочитали в 2022 році: яскраві або студійні, доступні або інвестиційного рівня, всі вони гідні місця на ваших полицях", - написав на сторінці критик Джейсон Фараго.

У книзі йдеться про мистецтво та спадщину України. Вона організована у хронологічному порядку за вісьмома розділами, містить понад 220 кольорових зображень, що демонструють усе: від скіфського золота, візантійських ікон та дерев'яних церков до золотоголових соборів, шедеврів авангарду та політичного мистецтва після Помаранчевої революції.