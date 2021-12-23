Клонування: вчені хочуть зберегти вимираючий вид носорогів

20:07 17 серпень Київ, Україна

У світі налічується не більше 270 особин суматранского носорога, але точна цифра невідома, через те, що даний вид погано вивчений. Щоб зберегти вид від вимирання, вчення вирішили вдатися до методу клонування.

У листопаді минулого року в Малайзії померла 25-річна самка Іман, що міститься в заповіднику. Раніше помер Тем, останній самець суматранского носорога в Малайзії. Зоозахисники сподівалися отримати потомство від Іман та Тема, але вони не проявили один до одного симпатії. А інші самки виявилися безплідними.



Тепер малайзійські вчені хочуть використовувати клітини померлих тварин, щоб клонувати носорогів. Випробувати хочуть два способи - перший - той же що використовували при клонуванні знаменитої овечки Доллі, другий - ЕКО, коли запліднену яйцеклітину підсадять сурогатної матері.