Клименко: близько 10% "злодіїв в законі" з усього світу осіли в Україні

Виступаючи 5 червня в програмі Савіка Шустера «Свобода слова», глава Нацполіціі Ігор Клименко зазначив, що близько 10% "злодіїв в законі" з усього світу осіли в Україні.

"Близько 15-25" злодіїв в законі "зараз перебувають на території України. Але їх заїжджає в Україну значно більше ... Більшість" злодіїв в законі "- не українці ... Українців менше 6% ", - уточнив Клименко.

За його словами, всього в світі приблизно 450 "злодіїв в законі", які є вихідцями з пострадянських країн. З них в Україні заїжджають близько 50 чоловік.

Глава Нацполіціі підкреслив, що, як правило, "злодії в законі" не мають українського паспорта.

"У них паспорт або підроблений, або на інше прізвище", - зазначив Клименко.

Він додав, що дуже часто "злодії в законі" керують злочинними організаціями на відстані - з Туреччини, Кіпру, Греції, Іспанії.

За даними глави відомства, один "злодій в законі" може координувати діяльність 5-6 тисяч осіб, які вчиняють різні злочини.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні закон про "злодіїв в законі".

У законі під особою, яка перебуває в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі в статусі "злодія в законі" слід розуміти "особа, яка завдяки авторитету, інших особистих якостей або можливостям, здійснює злочинне вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинне вплив ".