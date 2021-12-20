Кліматичний зміни загрожують серйозними небезпеками

14:05 10 липень Київ, Україна

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що в найближчі 4-5 років в світі глобальні температури підвищаться більш, ніж на 1,5 градусів.



За оцінкою співробітників організації, до 2024 року температурний поріг буде подоланий з ймовірністю 20%. Генеральний секретар організації, професор Петтері Таалас зазначив, що оцінка включає в себе вплив викидів вуглецю в результаті людської діяльності, а також природну мінливість природних явищ. При цьому не враховується зниження викидів CO2, в результаті пандемії Covid-19.

"ВМО неодноразово підкреслювала, що уповільнення промислового і економічного розвитку під час пандемії коронавируса не є заміною для стійких і скоординованих дій в області клімату", - сказав він.

За словами Тааласа, якщо світовій спільноті не вдасться проконтролювати кліматичний зміни, добробуту людей, екосистемам і економіці загрожують серйозні небезпеки.



Нагадаємо, за час пандемії коронавируса ми змогли спостерігати, як очищалися річки і повітря, в міста поверталися дикі тварини. Природа одержала перепочинок. Але поки невідомо, як тимчасова зупинка вплине на екологічне майбутнє планети, адже втрати економіки величезні і бажання надолужити згаяне за всяку ціну цілком можна пояснити.