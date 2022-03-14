Кличко: в столиці розпочався опалювальний сезон, всі будинки підключать протягом цього тижня

16:40 19 жовтня Київ, Україна

У Києві всі об'єкти соціальної інфраструктури та майже половина житлових будинків міста вже отримують тепло, повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції, пише пресслужба міськради.

"Київ з п'ятниці, 16 жовтня, почав опалювальний сезон. Сьогодні тепло вже отримують соціальні об'єкти - лікарні, школи, садочки, інші установи соціальної інфраструктури. Також тепло подали вже майже на половину житлових будинків столиці. Найбільше підключених будинків сьогодні в Голосіївському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах. Нагадаю, що на повний запуск централізованої системи опалення протяжністю в 2,7 тис. кілометрів до майже 12 тис. будинків місту потрібен приблизно тиждень. Тому ми поступово наводимо теплоносій. І якщо виникають проблеми, оперативно їх усуваємо", - сказав Кличко.

Стежити за тим, щоб в будинках киян було тепло, тепер буде міська житлово-комунальна інспекція, її співробітники будуть перевіряти, як комунальні служби реагують на скарги від жителів столиці, розповів мер.