Кличко склав графік відвідування кладовищ

У Києві на поминальні дні, які починаються з 9 травня, буде діяти строгий графік відвідування кладовищ.
Також до кладовищ планують запустити додаткові автобуси, графік яких буде оприлюднено пізніше.
Кличко також зазначив, що біля кладовищ за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть додаткові патрулі Муніципальної охорони і поліції.
Графік відвідування кладовищ:
9 травня поминальні дні будуть проходити на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом'янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному кладовищах, а також на кладовищі Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника.
10 травня - на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському кладовищах.
11 травня - на Байковому, СКП Київський крематорій, Биківнянському кладовищах.
12 травня - на Міському кладовищі.
Також до кладовищ планують запустити додаткові автобуси, графік яких буде оприлюднено пізніше.
Кличко також зазначив, що біля кладовищ за дотриманням карантинних обмежень стежитимуть додаткові патрулі Муніципальної охорони і поліції.
Графік відвідування кладовищ:
9 травня поминальні дні будуть проходити на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом'янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному кладовищах, а також на кладовищі Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника.
10 травня - на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському кладовищах.
11 травня - на Байковому, СКП Київський крематорій, Биківнянському кладовищах.
12 травня - на Міському кладовищі.
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