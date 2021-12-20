Кличко розповів про зміни вартості проїзду у столичному транспорті

06:47 03 грудень Київ, Україна

У прямому ефірі одного із столичних телеканалів мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті. Найдорожче доведеться купувати квитки на проїзд гостям міста.



За словами мера, ціна буде різною. Так, для киян розглядається ціна – 12 грн, якщо платити за проїзд карткою киянина.



Для мешканців області ціна на проїзд становитиме 14 гривень, якщо купувати проїзний.



Найдорожче доведеться купувати квитки на проїзд гостям міста – вони платитимуть 20 грн.



Крім того, Кличко зазначив, що всі пільги на безоплатний проїзд для певних верств населення буде збережено.