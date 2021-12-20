Кличко розповів про зміни вартості проїзду у столичному транспорті

У прямому ефірі одного із столичних телеканалів мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті. Найдорожче доведеться купувати квитки на проїзд гостям міста.
За словами мера, ціна буде різною. Так, для киян розглядається ціна – 12 грн, якщо платити за проїзд карткою киянина.
Для мешканців області ціна на проїзд становитиме 14 гривень, якщо купувати проїзний.
Найдорожче доведеться купувати квитки на проїзд гостям міста – вони платитимуть 20 грн.
Крім того, Кличко зазначив, що всі пільги на безоплатний проїзд для певних верств населення буде збережено.
За словами мера, ціна буде різною. Так, для киян розглядається ціна – 12 грн, якщо платити за проїзд карткою киянина.
Для мешканців області ціна на проїзд становитиме 14 гривень, якщо купувати проїзний.
Найдорожче доведеться купувати квитки на проїзд гостям міста – вони платитимуть 20 грн.
Крім того, Кличко зазначив, що всі пільги на безоплатний проїзд для певних верств населення буде збережено.
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