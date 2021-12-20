Китайський виробник запатентував смартфон з обертовим екраном

08:20 23 липень Київ, Україна

Китайські новатори запропонували створити модель смартфона, екран якого буде обертатися на 180 градусів, в клавіатура перейде на задню панель апарату.

Китайський гігант Viva подав патентну заявку на смартфон, що нагадує старі телефони Nokia 5700 XpressMusic і Nokia 3250. У патенті не вказано, з якою метою Vivo планує встановити поворотний модуль, але технологія натякає відразу на два сценарії використання.

По-перше, на тильній стороні може бути розташована фізична QWERTY-клавіатура, на манер смартфонів Blackberry, яка не закриватиме частина дисплея для перегляду контенту, але підійде для комфортного введення тексту. По-друге, перевернутий дисплей дозволить Vivo відмовитися від фронтальної камери на користь основної, оскільки маленький дисплей може бути використаний в якості видошукача для Селфі. Кілька років тому аналогічний концепт реалізувала компанія Meizu, яка встановила невеликий екран на задню кришку флагманського Meizu Pro 7 для якісних фото на основну камеру.

Зображення також розкривають дизайн вертикальної надбудови основної камери, але не показують сканер відбитків пальців на задній панелі. Швидше за все біометричний датчик буде розташований під дисплеєм.

Чи з'явиться в результаті такої смартфон на ринку ніхто не знає - компанія не коментує свої патентні заявки. Так як патентування - це інструмент закріплення за собою права на ідею, то не обов'язково, що всі вони дійдуть до реалізації. Велика частина патентних заявок залишається нереалізованою і існує тільки у вигляді малюнків, які ілюструють інженерні рішення.

Раніше повідомлялося, що Vivo офіційно представив новий бюджетний смартфон V19 з шістьма камерами.