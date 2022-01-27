Китай витрачає мільярди на Олімпіаду з довгостроковою метою – розвинути індустрію туризму

Для Китаю отримання прибутку від Ігор 2022 року в Пекіні не було пріоритетом навіть до того, як пандемія коронавірусу знищила деякі очікувані джерела доходу.
Голова КНР Сі Цзіньпін у 2015 році поставив за мету створити в країні нову індустрію туризму.
"Якщо ми виграємо, це надихне понад 300 мільйонів китайців на участь у зимових видах спорту, що зробить великий внесок у розвиток міжнародної олімпійської справи", - сказав Сі, повідомляє офіційне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа.
Підготовка до Олімпіади, яка відкриється 4 лютого та закриється через 16 днів, призвела до появи високошвидкісних залізничних ліній, які доставлятимуть спортсменів на нові гірськолижні курорти за межами Пекіна. Протягом наступних кількох десятиліть ті самі залізничні лінії доставлятимуть китайських туристів у гори.
Мотивацією Китаю в організації проведення Зимових олімпійських ігор є план створення внутрішніх секторів відпочинку і туризму, причому важливим пунктом знову стане транспортна система з міста в гори.
Китай виділив понад 9 мільярдів доларів на високошвидкісну залізницю, яка зв'яже Пекін з гірськолижними курортами Чжанцзякоу і Янцин, де лижні траси вирізані в горах, де природного снігу мало.
Очікується, що бюджет олімпійських операцій із проведення Ігор становитиме близько 4 мільярдів доларів. Об'єкти, збудовані в Пекіні для літніх Олімпійських ігор 2008 року, були перепрофільовані. Наприклад, Water Cube для плавання тепер називається Ice Cube для керлінгу.
Проте загальні інвестиції у зимові види спорту були значними.
В цей час у Китаї налічується понад 650 льодових ковзанок та 800 гірськолижних курортів, повідомила China Daily цього місяця з посиланням на Національний адміністративний центр зимових видів спорту. Ці цифри відзначають зростання на 317% та 41% відповідно з 2015 року.
ДОХІД КИТАЮ
Китай очікував скромних доходів від відносно невеликої кількості іноземних відвідувачів Зимових Ігор ще до того, як пандемія унеможливила їхні поїздки.
Квитки також не продаються мешканцям Китаю, що позбавляє господаря ще одного джерела доходу. Власні дані МОК показують, що найвищий прибуток від продажу квитків на Зимові Ігри становив 250 мільйонів доларів на Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері, на які було продано 1,5 мільйона квитків.
Організаційні комітети приймаючого міста отримують дохід від угод із місцевими спонсорами, які вони укладають. Сочі встановив рекорд Зимових Ігор, отримавши майже 1,2 мільярда доларів від 46 спонсорів.
На вебсайті пекінського оргкомітету в цей час перераховані 44 комерційні партнери, майже всі китайці, на чотирьох рівнях, включаючи постачальників товарів та послуг. До 11 провідних «партнерів» входять Air China і Bank of China.
Продажі товарів, таких як рукавички та талісмани, на суму 79 мільйонів доларів у Пхенчхані у 2018 році також поповнюють доходи місцевих організаторів.
Проте найважливіша цифра, принаймні офіційно, вже досягнута. Національне бюро статистики заявило, що цього місяця мети щодо залучення 300 мільйонів людей у зимові види спорту досягнуто.
"Якщо ми виграємо, це надихне понад 300 мільйонів китайців на участь у зимових видах спорту, що зробить великий внесок у розвиток міжнародної олімпійської справи", - сказав Сі, повідомляє офіційне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа.
Підготовка до Олімпіади, яка відкриється 4 лютого та закриється через 16 днів, призвела до появи високошвидкісних залізничних ліній, які доставлятимуть спортсменів на нові гірськолижні курорти за межами Пекіна. Протягом наступних кількох десятиліть ті самі залізничні лінії доставлятимуть китайських туристів у гори.
Мотивацією Китаю в організації проведення Зимових олімпійських ігор є план створення внутрішніх секторів відпочинку і туризму, причому важливим пунктом знову стане транспортна система з міста в гори.
Китай виділив понад 9 мільярдів доларів на високошвидкісну залізницю, яка зв'яже Пекін з гірськолижними курортами Чжанцзякоу і Янцин, де лижні траси вирізані в горах, де природного снігу мало.
Очікується, що бюджет олімпійських операцій із проведення Ігор становитиме близько 4 мільярдів доларів. Об'єкти, збудовані в Пекіні для літніх Олімпійських ігор 2008 року, були перепрофільовані. Наприклад, Water Cube для плавання тепер називається Ice Cube для керлінгу.
Проте загальні інвестиції у зимові види спорту були значними.
В цей час у Китаї налічується понад 650 льодових ковзанок та 800 гірськолижних курортів, повідомила China Daily цього місяця з посиланням на Національний адміністративний центр зимових видів спорту. Ці цифри відзначають зростання на 317% та 41% відповідно з 2015 року.
ДОХІД КИТАЮ
Китай очікував скромних доходів від відносно невеликої кількості іноземних відвідувачів Зимових Ігор ще до того, як пандемія унеможливила їхні поїздки.
Квитки також не продаються мешканцям Китаю, що позбавляє господаря ще одного джерела доходу. Власні дані МОК показують, що найвищий прибуток від продажу квитків на Зимові Ігри становив 250 мільйонів доларів на Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері, на які було продано 1,5 мільйона квитків.
Організаційні комітети приймаючого міста отримують дохід від угод із місцевими спонсорами, які вони укладають. Сочі встановив рекорд Зимових Ігор, отримавши майже 1,2 мільярда доларів від 46 спонсорів.
На вебсайті пекінського оргкомітету в цей час перераховані 44 комерційні партнери, майже всі китайці, на чотирьох рівнях, включаючи постачальників товарів та послуг. До 11 провідних «партнерів» входять Air China і Bank of China.
Продажі товарів, таких як рукавички та талісмани, на суму 79 мільйонів доларів у Пхенчхані у 2018 році також поповнюють доходи місцевих організаторів.
Проте найважливіша цифра, принаймні офіційно, вже досягнута. Національне бюро статистики заявило, що цього місяця мети щодо залучення 300 мільйонів людей у зимові види спорту досягнуто.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі