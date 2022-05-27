Кісінджер потрапив до бази «Миротворця»

20:22 27 травня Київ, Україна

99-річний ексдержсекретар США та радник президента з нацбезпеки Генрі Кісінджер внесений до бази «Миротворця», як співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Поширення наративів російсько-фашистської пропаганди та шантажу — ядерна війна, глобальний занепад, голод, міграційний шок, наступ Китаю і т.д. в обмін на усічення української території (мінімум - станом до 24.02, максимум - без Донецька, Луганська та всього півдня, включно з Одесою)», - зазначено в картці Кісінджера.

Кісінджер закликав Київ задля досягнення миру в Україні піти на поступки росії та припинити спроби «завдати нищівної поразки» російським військам. На його думку, Захід має вплинути на Україну для поновлення мирних переговорів. Ці контакти необхідно налагодити протягом найближчих двох місяців, поки бойові дії не призвели до наслідків, які буде нелегко подолати.



Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію Кісінджера та інших прихильників «примирливої» стратегії, які радили Києву йти на поступки москві.