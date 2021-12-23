"Кіносарай" - Фестиваль позитивного кіно оголосив тему цього року

10:49 15 квітень Київ, Україна

Фестиваль позитивного кіно "Кіносарай" - це фільми всіх жанрів, які надихають людей відчувати щастя, любов, цінувати дружбу.

Дев'ятий Міжнародний фестиваль «Кіносарай» пройде поблизу села Каціри на Чернігівщині, на відомому художньому хуторі «Обирок» і вперше триватиме три дні - з 25 по 28 червня, повідомили організатори кінофоруму.

«Ключова тема цього року - гнучкість сприйняття і дій. Перед людством стоять виклики пандемії, цифрової глобалізації, зміни клімату, економіки і соціальних відносин, тому організатори пропонують знайти можливості для їхнього подолання та подивитися на позитивні аспекти. У програмі традиційно - найкраще позитивне кіно будь-якого жанру з усього світу. До участі вже подано 200 стрічок із 45 країн. Роботи прийматимуть до 28 травня», - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, в цьому році розширена також територія проведення фестивалю. Крім традиційної локації «Кіносарая» на «Обирку», де покази проходять просто неба вдень і вночі, додасться ще одна. Фільми-переможці будуть демонструватися в древній гетьманській столиці - Батурині.



Фестиваль складається з міжнародної та української конкурсних програм. Передбачено 8 нагород, які спеціально розроблені для фестивалю аргентинським архітектором Фабіаном Марковичем - за кращий ігровий, документальний і анімаційний короткометражний фільми міжнародної та вітчизняної програм.



Окрема номінація - фільми про сталий розвиток. Тема екології дуже важлива для організаторів фестивалю, тому художній хутір «Обирок» вже кілька років є членом Європейської мережі екопоселень (GEN).



Також присуджується спеціальна нагорода «За пристрасть і вогонь», яку в минулому році заснував український режисер Ярослав Попов на честь свого друга Леоніда Кантера - відомого українського режисера, мандрівника, засновника художнього хутора «Обирок», фестивалю «Кіносарай» і багатьох інших проєктів.