Кінопрограма до Дня знань

1 вересня в нашій країні відзначається головне свято школярів і студентів - День знань. Саме в цей день мільйони учнів по всій країні відзначають початок нового навчального року. Щоб не тільки день, а й вечір залишив після себе добрі спогади, на честь Дня знань 2020 пропонуємо вашій увазі найяскравіші, захопливі та життєві фільми про школу.



Гаррі Поттер (Harry Potter, всі частини, Великобританія, США, фентезі)

Серія фільмів про Гаррі Поттера, заснованих на романах Джоан Роулінг, показують дорослішання маленького чарівника та його особисту життєву боротьбу. Герой стикається з труднощами, зрадою, смертельними загрозами, незвичайними викликами, зустрічає справжніх друзів, закохується та пізнає нове. Всі життєві перипетії відбуваються в стінах чаклунської школи Хогвартс.



Учитель на заміну (Detachment, 2011, США, драма)

Генрі Барт боїться прихильності до учнів і до людей в принципі, тому працює вчителем на заміну. За сюжетом фільму герой отримує чергове тимчасове призначення та вирушає викладати англійську мову й літературу до «небезпечної» школи. Нецензурна лайка та образи в бік викладача тут є звичайним явищем. Генрі намагається перевиховати учнів, а також - повернути до нормального життя юну повію Еріку, яку він зустрів на нічних вулицях міста.



Історія Рона Кларка (The Ron Clark Story, 2006, США, Канада, драма)

Педагог-ідеаліст залишає маленьке місто в Північній Кароліні та переїжджає в Нью-Йорк, щоб викладати в школі, в якій навчаються проблемні діти. Рон Кларк намагається використовувати все своє натхнення та нові педагогічні методи, проте учні здаються абсолютно некерованими. Поступово герою вдається порозумітися з учнями та навчити їх тому, що вони - одна дружна сім'я.



Клуб «Сніданок» (The Breakfast Club, 1985, США, драма)

Фільм розповідає про один день з життя п'ятьох школярів. Еллісон Рейнольдс, Ендрю Кларк, Джон Бендер, Брайан Джонсон і Клер Стендіш - старшокласники, які покарані адміністрацією школи та змушені провести вихідний в шкільній бібліотеці. Учні повинні написати невеликий твір на тему «Ким ви себе бачите?». Протягом дня підлітки сперечаються, стають відвертими та поступово знаходять спільну мову.



Перед класом (Front of the Class, 2008, США, драма)

Головний герой фільму Бред з дитинства страждає синдромом Туретта. Його хвороба супроводжується регулярними руховими та голосовими тіками, придушити які практично неможливо. Однак Бред не впадає у відчай і мріє стати вчителем. Його не зупиняють навіть 24 відмови поспіль.



Учитель року (School of Life, 2005, Канада, США, комедія)

У школі Фолбрук готуються до нагородження Учитель Року. Всі учні у захваті від нового викладача містера Ді, він милий, добрий, винахідливий та вміє зацікавити. Однак містер Уорнер, педант і буквоїд, не має наміру поступатися молодому кумиру школи. Уорнер оголошує містеру Ді таємну війну, але коли ситуація вже загострюється, суперники отримують найважливіший життєвий урок.



Хористи (Les Choristes, 2004, Франція, драма)

Дії відбуваються у Франції в 1949 році. Зневірившись знайти роботу, вчитель музики Клемент Матьє вирушає до інтернату для важких підлітків Дно ставка. Там герой стикається з жорстокими «виховними методами» ректора навчального закладу Рашана. Клемент усвідомлює, що такі знущання з хлопчиків роблять їх ще агресивнішими. Оскільки благородний вчитель музики не може протестувати відкрито, він організовує шкільний хор.



Добре бути тишком (The Perks of Being a Wallflower 2012, США, драма)

Чарлі - сором'язливий та непопулярний учень старшої школи в Піттсбурзі. Фільм показує, як герой дорослішає, змінює коло спілкування й уявлення про життя. Герої кінострічки - вже не діти, але ще й не дорослі.



Вискочка (Election, 1999, США, комедія)

У школі Харвер Хай наближаються вибори президента шкільної ради. Виграти вибори за будь-яку ціну хоче найактивніша та нахабна учениця - вискочка Трейсі Флік. Однак учитель історії Джим Макаллістер вважає, що дівчина з таким характером не гідна цієї посади, та намагається усіма силами перешкодити їй перемогти.

Школа рока (The School of Rock, 2003 США, комедія)

Блискуча кар'єра рок-зірки Дьюї Фінна закінчується повним провалом, герой загруз в боргах і тривалій депресії. Однак відповівши на телефонний дзвінок, який призначався не йому, і здивувавшись високій зарплаті, Дьюї влаштовується на роботу в приватну школу. Доля дарує йому шанс відродити колишню славу та взяти участь у конкурсі кращих рок-груп. У цій витівці герой налаштований рішуче, так само як його новий друг - дев'ятирічний гітарист Зак.