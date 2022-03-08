Кінологічний центр і музей поліції Маріуполя стали туроб'єктами

У Маріуполі Донецької області з'явилися нові незвичайні локації для туристів - кінологічний центр, де кожен охочий може взяти участь в тренуванні собак-детективів, і музей поліції.
Про це повідомили в поліції Донецької області.
Відзначається, що кінологічний центр ГУ Нацполіції в Донецькій області пропонує познайомитися з унікальними здібностями службових собак і побувати на тренуваннях, які виглядають дуже ефектно. Кінологи покажуть, як їхні помічники знаходять зброю, наркотики, затримують порушників. У центрі можна поспілкуватися з собаками різних порід - німецька, голландська та бельгійська вівчарка, лабрадор-ретрівер, різеншнауцер, ротвейлер, бладхаунд.
У фонді музею органів внутрішніх справ Донецької області - близько 2000 експонатів. Тут можна побачити плащ Гліба Жеглова, справжній кулемет Максим 1930 року випуску, зразки міліційної техніки - мотоцикли «Урал» і універсальний апарат ММРК, за допомогою якого можна було створити фоторобот.
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