Кінологічний центр і музей поліції Маріуполя стали туроб'єктами

09:32 08 червень Київ, Україна

У Маріуполі Донецької області з'явилися нові незвичайні локації для туристів - кінологічний центр, де кожен охочий може взяти участь в тренуванні собак-детективів, і музей поліції.



Про це повідомили в поліції Донецької області.

«Відтепер всі охочі за попереднім записом можуть відвідати музей історії органів внутрішніх справ і Кінологічний центр Головного управління Нацполіції», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кінологічний центр ГУ Нацполіції в Донецькій області пропонує познайомитися з унікальними здібностями службових собак і побувати на тренуваннях, які виглядають дуже ефектно. Кінологи покажуть, як їхні помічники знаходять зброю, наркотики, затримують порушників. У центрі можна поспілкуватися з собаками різних порід - німецька, голландська та бельгійська вівчарка, лабрадор-ретрівер, різеншнауцер, ротвейлер, бладхаунд.



У фонді музею органів внутрішніх справ Донецької області - близько 2000 експонатів. Тут можна побачити плащ Гліба Жеглова, справжній кулемет Максим 1930 року випуску, зразки міліційної техніки - мотоцикли «Урал» і універсальний апарат ММРК, за допомогою якого можна було створити фоторобот.