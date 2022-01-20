Кінокомпанія Space Entertainment Enterprise планує побудувати першу кіностудію в космосі

Кінокомпанія Space Entertainment Enterprise (S.Е.E.), яка займалася продюсуванням нового фільму Тома Круза, планує створити продакшн та спортивну арену в космосі до грудня 2024 року, пише Variety.
В орбітальній студії можна буде знімати фільми, програми телебачення, записувати музику та відвідувати спортивні змагання у стані невагомості.
Видання пише, що компанія планує випускати там власну відеопродукцію, проте дозволятиме проводити зйомки і для інших кіностудій. Конструкцію кіностудії, яка називатиметься SЕE-1, будуватиме компанія Axiom Space.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі