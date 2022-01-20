Кінокомпанія Space Entertainment Enterprise планує побудувати першу кіностудію в космосі

11:31 20 січень Київ, Україна

Кінокомпанія Space Entertainment Enterprise (S.Е.E.), яка займалася продюсуванням нового фільму Тома Круза, планує створити продакшн та спортивну арену в космосі до грудня 2024 року, пише Variety.

«Від Жюля Верна до «Стар Трека» наукова фантастика надихала мільйони людей з усього світу. Створення такої студії нового покоління відчинить двері для виготовлення нового контенту, який ці мрії перетворить на реальність», – каже головний операційний директор компанії Річард Джонсон.

В орбітальній студії можна буде знімати фільми, програми телебачення, записувати музику та відвідувати спортивні змагання у стані невагомості.



Видання пише, що компанія планує випускати там власну відеопродукцію, проте дозволятиме проводити зйомки і для інших кіностудій. Конструкцію кіностудії, яка називатиметься SЕE-1, будуватиме компанія Axiom Space.