Кінофестиваль «Молодість» розширює кордони

08:47 19 березень Київ, Україна

50-й ювілейний фестиваль "Молодість", який пройде з 29 травня по 6 червня 2021 року, стане святом кіно загальнонаціонального масштабу.

Про це сказав артдиректор Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» Андрій Халпахчі під час пресконференції.



Він розповів, що в програмі фестивалю в цьому році буде міжнародна конкурсна програма (студентські фільми, короткометражні фільми, повнометражні фільми); національна конкурсна програма (конкурс короткометражних фільмів); альтернативний конкурс; позаконкурсна програма.

"Фільмом-відкриттям буде відомий фільм "Вавилон XX" режисера Івана Миколайчука, який свого часу отримав приз гран-прі саме фестивалю "Молодість", і це була перша нагорода Миколайчука. Я думаю, що це прекрасна можливість згадати нашого великого майстра", - сказав Халпахчі.

Халпахчі зазначив, що в минулому році фестиваль "Молодість" був першим фестивалем, який фактично пройшов в офлайн режимі.

Також він нагадав, що кінофестиваль вже почав прийняття заявок на участь в міжнародному ринку кінопродукції Boat Meeting.



У 2021 році переможці фестивалю "Молодість" отримають такі нагороди: гран-прі за кращий фільм з призом в десять тисяч доларів і статуетку "Скіфський олень"; приз в розмірі дві тисячі доларів і статуетку "Скіфський олень" - за кращий фільм у кожній категорії міжнародної програми; приз у розмірі 50 тисяч гривень - за кращий фільм Національної конкурсної програми короткометражних фільмів.



Також рішенням дирекції кінофестивалю був призначений призовий фонд в розмірі 2 000 доларів для переможців програм "Molodist Teen Screen", "Sunny Bunny" та нової програми документального дебютного кіно.



Boat Meeting - це міжнародний ринок копродукції, який пропонує талановитим початківцям кінематографістам презентувати свої ідеї повнометражних ігрових фільмів. Під час міжнародного кіноринку Boat Meeting кінематографісти з усього світу мають можливість представити свій проєкт представникам світової кіноіндустрії - досвідченим продюсерам, дистриб'юторам і спонсорам.



"Sunny Bunny" - програма кінофестивалю, в якій представлені фільми з проблематикою спільноти ЛГБТ+.



"Molodist Teen Screen" - дитяча програма кінофестивалю.