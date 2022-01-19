Кінофестиваль "Корона Карпат" відбудеться в червні

Міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат", який в минулому році був перенесений через коронавірус, в цьому році пройде в традиційному форматі.
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
Уточнюється, що фестиваль пройде У Львівській області в Трускавці в очному форматі в період з 24 по 27 червня 2021 року.
Як зазначається, за "Золоту корону" боротимуться тільки українські стрічки.
Фільми будуть представлені: в Першій програмі - національного кіно; Другій програмі - короткометражні національні фільми і "Дипломні роботи"; а також Третій програмі - "Конкурс кінематографічних шкіл України".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі