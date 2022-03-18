Кім Чен Ин попередив свій народ, що країну очікує голод

07:40 17 червня Київ, Україна

Якщо проаналізувати рівень життя громадян КНДР, то стане очевидним факт обмеженого рівня продовольчого забезпечення. В умовах пандемії, економічної кризи і погодних катаклізмів заява лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про те, що його країні загрожує голод, стає правдивою.

В проблемах, що насуваються, він звинуватив неврожай і коронавірус, попередивши громадян, що треба готуватися до важкого періоду.

На його думку, прийняті обмеження затягнули "боротьбу за забезпечення населення одягом, харчуванням і житлом".

Відзначається, що диктатор КНДР виглядав помітно схудлим. Багато хто переконаний, навряд чи це хвороба, швидше за все, його вмовили сісти на дієту.

Раніше повідомлялося, що сильно схудлий Кім Чен Ин породив чутки про свою хворобу.