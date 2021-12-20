Кім Чен Ин і члени правлячої партії обговорили боєготовність армії

Вчора, 18 липня, північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК) опублікувало інформацію про підсумки розширеного засідання Центрального військового комітету правлячої Трудової партії Північної Кореї. Проводив засідання глава держави Кім Чен Ин. Головною темою обговорення була боєготовність армії КНДР.

Повідомляється, що в ході засідання було порушено ряд тем, що стосуються призначень і звільнень в рядах командного складу армії.

Крім того, були підняті питання щодо ідейно-політичного життя командного складу народної армії, питання активізації партійного виховання.

Після розширеної частини засідання пройшло ще одне закриту нараду.

"В ході закритого засідання ЦВК партії розглянуті стратегічні завдання і готовність до операцій і мобілізації провідних військових підрозділів у зв'язку з ситуацією, що на Корейському півострові військової ситуацією і потенційної військової загрозою, а також обговорені ключові питання для подальшого зміцнення сил військового стримування", - повідомляє ЦТАК.

Раніше супутник зафіксував діючий ядерний об'єкт поруч з Пхеньяном. Вперше наявність якогось об'єкта в околицях Пхеньяна було встановлено вченими в 2015 році.